Alyona Alyona представила новий кліп про проблеми екології

Аня Мартинюк 18 липня 2020, 06:58

Співачка показала кадри з Балі, які ніколи не продемонструють модні блогери.

Новину передає «Преса України».

Українська хіп-хоп і реп-виконавиця Alyona Alyona, вона ж Олена Савраненко, представила новий кліп до пісні «Тихо діти сплять». У пісні та кліпі розкривається тема проблем екології.

Відомо, що кліп зняли на нині популярному острові Балі. Так, автори кліпу показали гарні краєвиди індонезійського острову, а також купи сміття на ньому.

«Берегові лінії на Балі були вистелені пластиком з океану. Сміття було скрізь. В українських річках плавають відходи, лісосмуги встелені сміттям, на полях майоріють принесені вітром пакети. Я не хочу жити і бачити це далі!» - зазначила вона у соцмережі.

Відео, розміщене на YouTube-каналі виконавиці, набрало поки понад 145 тисяч переглядів.