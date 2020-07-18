Alyona Alyona представила новий кліп про проблеми екології

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Новину передає «Преса України».
Українська хіп-хоп і реп-виконавиця Alyona Alyona, вона ж Олена Савраненко, представила новий кліп до пісні «Тихо діти сплять». У пісні та кліпі розкривається тема проблем екології.
Відомо, що кліп зняли на нині популярному острові Балі. Так, автори кліпу показали гарні краєвиди індонезійського острову, а також купи сміття на ньому.
«Берегові лінії на Балі були вистелені пластиком з океану. Сміття було скрізь. В українських річках плавають відходи, лісосмуги встелені сміттям, на полях майоріють принесені вітром пакети. Я не хочу жити і бачити це далі!» - зазначила вона у соцмережі.
Відео, розміщене на YouTube-каналі виконавиці, набрало поки понад 145 тисяч переглядів.
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