Світоліна виграла перший міні-турнір в Берліні

Аня Мартинюк 18 липня 2020, 06:32

Еліна Світоліна феєрично обіграла чеську тенісистку.

Новину передає «Преса України».

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна перемогла на фінальному матчі першого міні-турніру на виставкових змаганнях, які проходили в Берліні. Перша ракетка України обіграла чешку Петру Квітову з рахунками 3:6, 6:1, 10-5.

До слова спортсменки зустрілися на харді, а не на траві. Відомо, що українка та чешка ще можуть знову зустрітися у фіналі.

Сьогодні, 18 липня, Еліна Світоліна гратиме з латвійською тенісисткою Анастасією Севастовою.