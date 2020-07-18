Світоліна виграла перший міні-турнір в Берліні

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Еліна Світоліна феєрично обіграла чеську тенісистку.
Новину передає «Преса України».
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна перемогла на фінальному матчі першого міні-турніру на виставкових змаганнях, які проходили в Берліні. Перша ракетка України обіграла чешку Петру Квітову з рахунками 3:6, 6:1, 10-5.
До слова спортсменки зустрілися на харді, а не на траві. Відомо, що українка та чешка ще можуть знову зустрітися у фіналі.
Сьогодні, 18 липня, Еліна Світоліна гратиме з латвійською тенісисткою Анастасією Севастовою.
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