ВРУ придумала більший штраф для курців

Петиція про відставку Зеленського майже набрала достатню кількість підписів 14:13
Світовий банк назвав Україну найбіднішою країною Європи 13:43
Одним сонце, іншим град – Синоптик представила українцям прогноз погоди 13:16
Українців пообіцяли не штрафувати за відсутність маски 12:11
Онлайн та офлайн – В МОЗ зробили нову заяву щодо навчання у школах 11:35
Добова статистика – В Україні одужавши від COVID-19 більше, ніж нових хворих 10:31
Китай став першою країною зі зростаючою економікою на тлі пандемії 09:16
Зеленський вперше відповів на запитання про напади на прихильників Шарія 08:39
Геращенко отримала відповідь від Бужанського про дуель 15:17
Зеленський закликав тримати Україну в карантині не довше місяця 14:02
Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків 13:31
150 неоподатковуваних мінімумів доведеться платити тим, хто смітить недопалками.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 липня, стало відомо, що у ВРУ вирішили збільшити штраф за викинуті на вулиці недопалки. Становитиме він 2500 гривень. Тобто 150 неоподатковуваних мінімумів. Відповідний законопроект готуються прийняти осінню.
Так, наразі штраф за викинуті недопалки становить 1700 гривень. Юрист Лілія Баюш вважає, що Україну фактично зобов’язують посилити законодавство, щоб воно доросло до європейських стандартів.
14:13: Петиція про відставку Зеленського майже набрала достатню кількість підписів
13:43: Світовий банк назвав Україну найбіднішою країною Європи
13:16: Одним сонце, іншим град – Синоптик представила українцям прогноз погоди
12:11: Українців пообіцяли не штрафувати за відсутність маски
11:35: Онлайн та офлайн – В МОЗ зробили нову заяву щодо навчання у школах
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.