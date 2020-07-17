ВРУ придумала більший штраф для курців

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 15:05

150 неоподатковуваних мінімумів доведеться платити тим, хто смітить недопалками.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 липня, стало відомо, що у ВРУ вирішили збільшити штраф за викинуті на вулиці недопалки. Становитиме він 2500 гривень. Тобто 150 неоподатковуваних мінімумів. Відповідний законопроект готуються прийняти осінню.

Так, наразі штраф за викинуті недопалки становить 1700 гривень. Юрист Лілія Баюш вважає, що Україну фактично зобов’язують посилити законодавство, щоб воно доросло до європейських стандартів.