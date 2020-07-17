«Голос» йде в опозицію до влади

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Кіра Рудик зробила відповідну заяву під час засідання ВРУ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 липня, голова партії "Голос" Кіра Рудик виступила з трибуни ВРУ. Вона заявила, що її політсила, яку раніше очолював Святослав Вакарчук, тепер переходить в опозицію.
«Ми прийшли захищати країну і проводити реформи, а в підсумку боремося з брехнею. Брехнею про те, що існує кадровий голод, про те, що в Україні існує питання державної мови, брехнею, яка руйнує будь-конструктив. Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити. Партія "Голос" переходить в опозицію до діючої влади. Наша надія і ваша надія тільки на нас самих», - заявила вона під час виступу.
Тим часом на Telegram-каналі «Політика Країни» повідомили, що наразі депутатів цікавить питання, де партія «Голос» була раніше. Як зазначається, політсила встигла допомогти президентській фракції проголосувати «за всі зашкварні закони». Зокрема, таку думку висловив депутат «За майбутнє» Антон Поляков. Журналісти припустили, що нардеп міг мати на увазі закон про продаж землі.
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