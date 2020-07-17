Петиція про відставку Зеленського майже набрала достатню кількість підписів

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 14:13

Для того, щоб на петицію відреагував президент, необхідно добрати трохи менше 2000 підписів.

Новину передає «Преса України».

На сайті президента України з’явилася нова петиція під номером 22/100754-еп. Її автор Уколов Віктор Олександрович нагадав, що 18 квітня 2019 року у програмі «Право на владу» Володимир Зеленський дав обіцянку українцям, що подасть у відставку у разі порушення закону.

«Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов через 4 дні після тієї заяви. 7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський признався, що не задекларував величезну суму доходів від продажу ОВДП і цим порушив Закон "Про запобігання корупції. Звертаємося до пана Президента із закликом дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2020 року він збрехав своїм виборцям», - йдеться у повідомленні.

У петиції також зазначається, що президент Зеленський часто наголошував на тому, що він відрізняється від старих політиків, тому люди, які підтримали петицію, бажають побачити підтвердження його словам.

Станом на 17 липня петиція зібрала 23241 голос з 25000 необхідних. До слова, подана вона була 8 липня.