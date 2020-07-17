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Володимир Компанієць відзначив, що Україна відстає одразу за 8 показниками.
Новину передає «Преса України».
Економіст Володимир Компанієць зазначив у соцмережі, що за оновленими даними Світового банку, Україна є найбіднішою країною Європи. Мова йде про результати 2019 року.
Так, українська держава показала найгірший результат за 8 показниками.
«За ВВП на душу населення: Україна 3659,03 дол США, Молдова 4498,52 дол США.
За ВВП на душу населення з врахуванням ПКС: Україна 13341,2 дол США, Молдова 13574,1 дол США.
За ВВП на душу населення з врахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна 12810 дол США, Молдова 13034 дол США», - написав він.
Також Компанієць представив відповідні графіки.
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13:43: Світовий банк назвав Україну найбіднішою країною Європи
13:16: Одним сонце, іншим град – Синоптик представила українцям прогноз погоди
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