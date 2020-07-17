Світовий банк назвав Україну найбіднішою країною Європи

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 13:43

Володимир Компанієць відзначив, що Україна відстає одразу за 8 показниками.

Новину передає «Преса України».

Економіст Володимир Компанієць зазначив у соцмережі, що за оновленими даними Світового банку, Україна є найбіднішою країною Європи. Мова йде про результати 2019 року.

Так, українська держава показала найгірший результат за 8 показниками.

«За ВВП на душу населення: Україна 3659,03 дол США, Молдова 4498,52 дол США.

За ВВП на душу населення з врахуванням ПКС: Україна 13341,2 дол США, Молдова 13574,1 дол США.

За ВВП на душу населення з врахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна 12810 дол США, Молдова 13034 дол США», - написав він.

Також Компанієць представив відповідні графіки.