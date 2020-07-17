Одним сонце, іншим град – Синоптик представила українцям прогноз погоди

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 13:16

Найближчі вихідні в Україні будуть й сонячними й грозовими одночасно.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що найближчі вихідні в Україні будуть грозовими. Зокрема, у західних областях, а також локально в Житомирській, Вінницькій, Київській областях.

На решті території буде сухо.

«Дощі можуть переходити у зливи, бути з градом та шквалом. Візьміть до уваги цей прогноз!» - зазначила вона.

Стовпчики термометрів покажуть +25+29 градусів, а на півдні до +29+32 градуси. У Києві буде сонячно, а температура повітря сягне +27, +28 градусів.