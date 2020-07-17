Одним сонце, іншим град – Синоптик представила українцям прогноз погоди 13:16
Українців пообіцяли не штрафувати за відсутність маски 12:11
Онлайн та офлайн – В МОЗ зробили нову заяву щодо навчання у школах 11:35
Добова статистика – В Україні одужавши від COVID-19 більше, ніж нових хворих 10:31
Китай став першою країною зі зростаючою економікою на тлі пандемії 09:16
Зеленський вперше відповів на запитання про напади на прихильників Шарія 08:39
Геращенко отримала відповідь від Бужанського про дуель 15:17
Зеленський закликав тримати Україну в карантині не довше місяця 14:02
Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків 13:31
Під ВРУ прихильники Порошенка принесли плакати Зеленського 12:59
Подвійний захист – Оксфордські вчені назвали дату виходу вакцини від Covid-19 12:25
Найближчі вихідні в Україні будуть й сонячними й грозовими одночасно.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що найближчі вихідні в Україні будуть грозовими. Зокрема, у західних областях, а також локально в Житомирській, Вінницькій, Київській областях.
На решті території буде сухо.
«Дощі можуть переходити у зливи, бути з градом та шквалом. Візьміть до уваги цей прогноз!» - зазначила вона.
Стовпчики термометрів покажуть +25+29 градусів, а на півдні до +29+32 градуси. У Києві буде сонячно, а температура повітря сягне +27, +28 градусів.
13:16: Одним сонце, іншим град – Синоптик представила українцям прогноз погоди
12:11: Українців пообіцяли не штрафувати за відсутність маски
11:35: Онлайн та офлайн – В МОЗ зробили нову заяву щодо навчання у школах
10:31: Добова статистика – В Україні одужавши від COVID-19 більше, ніж нових хворих
09:16: Китай став першою країною зі зростаючою економікою на тлі пандемії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.