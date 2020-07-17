Кіт став віртуальним учасником Формули 1

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Кіт на кличку Котецу порадував інтернет-спільноту віртуальною участю у гонці на Ferrari.
Новину передає «Преса України».
За даними китайського каналу CGTN, власник кота Котецу записав цікавий відеоролик, на якому може здатися, що його чотириногий домашній улюбленець осідлав гоночний автомобіль Формули 1.
Так, трирічний кіт розмістився біля великого екрану телевізора, на якому було показано гонку. В результаті виникла ілюзія, що кіт дійсно сидить у гоночному авто й навіть керує ним.
Інтернет-спільноті ролик сподобався. У Мережі запропонували влаштувати коту справжню поїздку на Ferrari, однак, якщо вона буде безпечною для нього.
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