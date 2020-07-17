Українців пообіцяли не штрафувати за відсутність маски

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У МОЗ запевнили, що українці без масок на вулиці можуть не боятися штрафів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 липня, голова МОЗ Максим Степанов в новому інтерв’ю заявив, що українці можуть не турбуватися з приводу перебування на вулиці без захисної маски. За його словами, штрафи у таких випадках не передбачаються.
Степанов наголосив, що маски необхідні у місцях, де неможливо дотримуватися дистанції.
«У 392 постанові уряду чітко визначено, що на вулиці маску носити не потрібно. Вона необхідна тільки в разі, якщо ви перебуваєте в масовому скупченні людей, але не в змозі дотримуватися соціальної дистанції», - йшлось у його заяві.
За словами голови МОЗ, у міністерстві досі працюють над удосконаленням правил щодо дотримання карантинних вимог, щоб вони стали яснішими для людей.
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