Онлайн та офлайн – В МОЗ зробили нову заяву щодо навчання у школах

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Максим Степанов заявив, що остаточний план проведення навчання у школах буде представлений у липні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 липня, голова МОЗ Максим Степанов дав інтерв'ю виданню «РБК-Україна». У ньому він в черговий раз розповів про навчання у школах у 2020 році. Степанов підтвердив, що школярі в умовах пандемії можуть мати змішану форму навчання. Тобто у школах та вдома за допомогою комп’ютерів.
Голова МОЗ особливо наголосив, що новий формат буде «максимально наближений до нормального способу життя».
«Природно, в умовах адаптивного карантину воно буде відрізнятися», - наголосив він.
Крім того, у деяких регіонах з метою розвантаження навчального закладу буде двозмінне навчання. Також у разі погіршення епідеміологічної ситуації навчання буде повністю дистанційним. Остаточний порядок проведення навчання буде розроблений та представлений до кінця липня.
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