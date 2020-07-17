Онлайн та офлайн – В МОЗ зробили нову заяву щодо навчання у школах

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 11:35

Максим Степанов заявив, що остаточний план проведення навчання у школах буде представлений у липні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 липня, голова МОЗ Максим Степанов дав інтерв'ю виданню «РБК-Україна». У ньому він в черговий раз розповів про навчання у школах у 2020 році. Степанов підтвердив, що школярі в умовах пандемії можуть мати змішану форму навчання. Тобто у школах та вдома за допомогою комп’ютерів.

Голова МОЗ особливо наголосив, що новий формат буде «максимально наближений до нормального способу життя».

«Природно, в умовах адаптивного карантину воно буде відрізнятися», - наголосив він.

Крім того, у деяких регіонах з метою розвантаження навчального закладу буде двозмінне навчання. Також у разі погіршення епідеміологічної ситуації навчання буде повністю дистанційним. Остаточний порядок проведення навчання буде розроблений та представлений до кінця липня.