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Максим Бужанський поповнив чорний список Миротворця

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 11:02
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Максим Бужанський поповнив чорний список Миротворця

«Слугу народу» внесли в базу через його мовний закон. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що депутат від президентської партії «Слуга народу» Максим Бужанський був внесений у базу сайту Миротворець. Представники ресурсу назвали народного обранця «українофобом і провокатором», який здійснює свідомі дії, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.

45-річного депутата також звинуватили «в маніпулюванні суспільно значущою інформацією, участі в антиукраїнських пропагандистських заходах і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі».

Представники Миротворця пояснили, що Максима Бужанського внесли в чорний список через його мовний законопроект.

Нагадаємо, ВРУ вирішила не розглядати закоронопроект Максима Бужанського. Документ передбачав відстрочення переходу російськомовних шкіл на україномовне навчання.

 

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