Максим Бужанський поповнив чорний список Миротворця

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«Слугу народу» внесли в базу через його мовний закон.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що депутат від президентської партії «Слуга народу» Максим Бужанський був внесений у базу сайту Миротворець. Представники ресурсу назвали народного обранця «українофобом і провокатором», який здійснює свідомі дії, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.
45-річного депутата також звинуватили «в маніпулюванні суспільно значущою інформацією, участі в антиукраїнських пропагандистських заходах і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі».
Представники Миротворця пояснили, що Максима Бужанського внесли в чорний список через його мовний законопроект.
Нагадаємо, ВРУ вирішила не розглядати закоронопроект Максима Бужанського. Документ передбачав відстрочення переходу російськомовних шкіл на україномовне навчання.
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