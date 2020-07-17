Онлайн та офлайн – В МОЗ зробили нову заяву щодо навчання у школах 11:35
Добова статистика – В Україні одужавши від COVID-19 більше, ніж нових хворих 10:31
Китай став першою країною зі зростаючою економікою на тлі пандемії 09:16
Зеленський вперше відповів на запитання про напади на прихильників Шарія 08:39
Геращенко отримала відповідь від Бужанського про дуель 15:17
Зеленський закликав тримати Україну в карантині не довше місяця 14:02
Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків 13:31
Під ВРУ прихильники Порошенка принесли плакати Зеленського 12:59
Подвійний захист – Оксфордські вчені назвали дату виходу вакцини від Covid-19 12:25
Рівень довіри до Стерненка – З'явилися результати нового опитування 09:18
У прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні лабораторно виявили 809 нових хворих на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
За даними МОЗ, станом на 17 липня в Україні 57 264 випадки захворювання на коронавірус. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 809 осіб. Разом з тим 838 пацієнтів одужали. Загальна кількість летальних випадків від COVID-19 становить 1456 осіб. За минулу добу померли 11 пацієнтів.
У Києві зафіксовано 6689 випадків захворювання. У Київській області - 3184 випадки. Ситуація в інших областях, за виключенням окупованих територій, наступна.
Вінницька область — 2253 випадки;
Волинська область — 3188 випадків;
Дніпропетровська область — 1174 випадки;
Донецька область — 781 випадок;
Житомирська область — 1580 випадків;
Закарпатська область — 4229 випадків;
Запорізька область — 658 випадків;
Івано-Франківська область — 3309 випадків;
Кіровоградська область — 677 випадків;
Львівська область — 7754 випадки;
Луганська область — 100 випадків;
Миколаївська область — 504 випадки;
Одеська область — 2435 випадків;
Полтавська область — 347 випадків;
Рівненська область — 4940 випадків;
Сумська область — 352 випадки;
Тернопільська область — 2358 випадків;
Харківська область — 2909 випадків;
Херсонська область — 207 випадків;
Хмельницька область — 942 випадки;
Чернівецька область — 5262 випадки;
Черкаська область — 800 випадків;
Чернігівська область — 632 випадки.
Найбільше нових випадків знову у Львівській області – 132. У Рівненській області 88 нових хворих.
11:35: Онлайн та офлайн – В МОЗ зробили нову заяву щодо навчання у школах
10:31: Добова статистика – В Україні одужавши від COVID-19 більше, ніж нових хворих
09:16: Китай став першою країною зі зростаючою економікою на тлі пандемії
08:39: Зеленський вперше відповів на запитання про напади на прихильників Шарія
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.