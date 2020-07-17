Добова статистика – В Україні одужавши від COVID-19 більше, ніж нових хворих

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 10:31

У прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні лабораторно виявили 809 нових хворих на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

За даними МОЗ, станом на 17 липня в Україні 57 264 випадки захворювання на коронавірус. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 809 осіб. Разом з тим 838 пацієнтів одужали. Загальна кількість летальних випадків від COVID-19 становить 1456 осіб. За минулу добу померли 11 пацієнтів.

У Києві зафіксовано 6689 випадків захворювання. У Київській області - 3184 випадки. Ситуація в інших областях, за виключенням окупованих територій, наступна.

Вінницька область — 2253 випадки;

Волинська область — 3188 випадків;

Дніпропетровська область — 1174 випадки;

Донецька область — 781 випадок;

Житомирська область — 1580 випадків;

Закарпатська область — 4229 випадків;

Запорізька область — 658 випадків;

Івано-Франківська область — 3309 випадків;

Кіровоградська область — 677 випадків;

Львівська область — 7754 випадки;

Луганська область — 100 випадків;

Миколаївська область — 504 випадки;

Одеська область — 2435 випадків;

Полтавська область — 347 випадків;

Рівненська область — 4940 випадків;

Сумська область — 352 випадки;

Тернопільська область — 2358 випадків;

Харківська область — 2909 випадків;

Херсонська область — 207 випадків;

Хмельницька область — 942 випадки;

Чернівецька область — 5262 випадки;

Черкаська область — 800 випадків;

Чернігівська область — 632 випадки.

Найбільше нових випадків знову у Львівській області – 132. У Рівненській області 88 нових хворих.