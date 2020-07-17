Гурт Hurts представив свіжу пісню та кліп до неї

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Музиканти розповіли, про що їх нове творіння.
Новину передає «Преса України».
Відомий на весь світ британський гурт Hurts порадував шанувальників новим треком під назвою «Redemption». Він увійде у майбутній альбом синтіпоп-дуету «Faith», який світ побачить 4 вересня.
Також музиканти представили кліп на пісню на своєму Youtube-каналі. Учасник гурту Тео Хатчкрафт розповів, що нова пісня про страх і сумніви. Тим часом Адам Андерсон назвав її "сповіддю" і "визнанням".
Нагадаємо, два перші альбоми манчестерського гурту потрапляли в десятку кращих альбомів у Великобританії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Польщі та Фінляндії.
10:31: Добова статистика – В Україні одужавши від COVID-19 більше, ніж нових хворих
09:16: Китай став першою країною зі зростаючою економікою на тлі пандемії
08:39: Зеленський вперше відповів на запитання про напади на прихильників Шарія
15:17: Геращенко отримала відповідь від Бужанського про дуель
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