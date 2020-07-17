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Гурт Hurts представив свіжу пісню та кліп до неї

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 09:54
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Гурт Hurts представив свіжу пісню та кліп до неї

Музиканти розповіли, про що їх нове творіння.

Новину передає «Преса України».

Відомий на весь світ британський гурт Hurts порадував шанувальників новим треком під назвою «Redemption». Він увійде у майбутній альбом синтіпоп-дуету «Faith», який світ побачить 4 вересня.

Також музиканти представили кліп на пісню на своєму Youtube-каналі. Учасник гурту Тео Хатчкрафт розповів, що нова пісня про страх і сумніви. Тим часом Адам Андерсон назвав її "сповіддю" і "визнанням".

Нагадаємо, два перші альбоми манчестерського гурту потрапляли в десятку кращих альбомів у Великобританії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Польщі та Фінляндії.

  

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