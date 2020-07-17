Гурт Hurts представив свіжу пісню та кліп до неї

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 09:54

Музиканти розповіли, про що їх нове творіння.

Новину передає «Преса України».

Відомий на весь світ британський гурт Hurts порадував шанувальників новим треком під назвою «Redemption». Він увійде у майбутній альбом синтіпоп-дуету «Faith», який світ побачить 4 вересня.

Також музиканти представили кліп на пісню на своєму Youtube-каналі. Учасник гурту Тео Хатчкрафт розповів, що нова пісня про страх і сумніви. Тим часом Адам Андерсон назвав її "сповіддю" і "визнанням".

Нагадаємо, два перші альбоми манчестерського гурту потрапляли в десятку кращих альбомів у Великобританії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Польщі та Фінляндії.