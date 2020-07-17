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Тим не менше, китайці все ще живуть в страху й не спішать сильно витрачатися.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 липня, стало відомо, що Китай, в якому відбувся спалах коронавірусу, став першою у світі країною, де економіка почала зростати на тлі пандемії. Так, після зняття антивірусних обмежень економіка країни несподівано зросла на 3,2% в останньому кварталі. У попередньому кварталі спостерігалось колосальне скорочення на 6,8%. Це були найгірші показники з середини 1960-х.
«Ми очікуємо постійного вдосконалення в наступних кварталах», - заявила Марчелла Чоу з JP Morgan Asset Management.
Виробнича та деякі інші галузі майже повернулися до норми. Але споживчі витрати слабкі через страх можливих втрат робочих місць. Кінотеатри та деякі інші підприємства все ще закриті, а обмеження щодо подорожей все ще в силі.
Нагадаємо, Китай також був першою країною, яка зупинила свою економіку через початок боротьби з вірусом. За словами економістів, Китай, ймовірно, швидше за всіх оговтається після пандемії, оскільки правляча Комуністична партія ввела найінтенсивніші заходи в історії.
10:31: Добова статистика – В Україні одужавши від COVID-19 більше, ніж нових хворих
09:16: Китай став першою країною зі зростаючою економікою на тлі пандемії
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