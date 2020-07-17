Китай став першою країною зі зростаючою економікою на тлі пандемії

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 09:16

Тим не менше, китайці все ще живуть в страху й не спішать сильно витрачатися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 липня, стало відомо, що Китай, в якому відбувся спалах коронавірусу, став першою у світі країною, де економіка почала зростати на тлі пандемії. Так, після зняття антивірусних обмежень економіка країни несподівано зросла на 3,2% в останньому кварталі. У попередньому кварталі спостерігалось колосальне скорочення на 6,8%. Це були найгірші показники з середини 1960-х.

«Ми очікуємо постійного вдосконалення в наступних кварталах», - заявила Марчелла Чоу з JP Morgan Asset Management.

Виробнича та деякі інші галузі майже повернулися до норми. Але споживчі витрати слабкі через страх можливих втрат робочих місць. Кінотеатри та деякі інші підприємства все ще закриті, а обмеження щодо подорожей все ще в силі.

Нагадаємо, Китай також був першою країною, яка зупинила свою економіку через початок боротьби з вірусом. За словами економістів, Китай, ймовірно, швидше за всіх оговтається після пандемії, оскільки правляча Комуністична партія ввела найінтенсивніші заходи в історії.