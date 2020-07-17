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Відповідь не задовольнила самого Анатолія Шарія.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський виступив на прес-брифінгу в КВЦ «Парковий». Зокрема, на брифінгу були озвучені результати праймеріз щодо кандидата від президентської фракції на посаду мера Києва.
Журналісти спробували задати Зеленському й інші запитання. Прес-секретар президента Юлія Мендель дозволила журналістці Юлії Корзун видання «Страна» запитати про напад на активістів Анатолія Шарія.
«Я не займаюсь нападами на будь-яку партію. Я думаю, що засоби масової інфомрації це бачать. Знають, що у мене дуже ліберальне відношення до засобів масової інформації», - відповів президент.
На відповідь президента відреагував сам Анатолій Шарій, який опублікував відповідне відео у соцмережах.
Зокрема, він звернув увагу на міміку Зеленського. Варто зазначити, що Зеленському також спробували задати питання про загострення конфлікту на Донбасі, однак, він вирішив не давати на нього відповідь й пішов геть.
08:39: Зеленський вперше відповів на запитання про напади на прихильників Шарія
15:17: Геращенко отримала відповідь від Бужанського про дуель
14:02: Зеленський закликав тримати Україну в карантині не довше місяця
13:31: Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків
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