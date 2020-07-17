Уральська шахта продовжує виливати кислі ріки

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 08:08

Екологи розповіли, що треба робити з покинутою шахтою, з якої виливаються кислі потоки.

Новину передає «Преса України».

За даними видання AFP, у Мережі з’явилися вражаючі фото кислих розмивів біля покинутої шахти в Росії. Мова йде про покинуту уральську шахту поблизу села Льовіха, біля якої утворився чималий потік помаранчевого кольору.

«Прокуратура Нижнього Тагілу почала перевірку споруди, що очищає стічні води з шахти "Левіхінський", - заявила прес-секретар Марина Канатова.

Екоексперти тим часом пояснили, що шахта затоплена, і тепер з неї течуть кислі річки, отруюючи все навколо. Еколог Андрій Волегов, який очолює місцеву громадську організацію "Екоправо", заявив, що забруднена вода повинна бути нейтралізована в технічному "ставку", але що ставок переповнюється під час сильних дощів.

За даними російських ЗМІ, обласна влада Свердловська попросила закрити шахту, але Москва відмовилася на тій підставі, що там ще є цінні ресурси.