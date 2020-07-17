Уральська шахта продовжує виливати кислі ріки

Зеленський вперше відповів на запитання про напади на прихильників Шарія 08:39
Геращенко отримала відповідь від Бужанського про дуель 15:17
Зеленський закликав тримати Україну в карантині не довше місяця 14:02
Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків 13:31
Під ВРУ прихильники Порошенка принесли плакати Зеленського 12:59
Подвійний захист – Оксфордські вчені назвали дату виходу вакцини від Covid-19 12:25
Рівень довіри до Стерненка – З'явилися результати нового опитування 09:18
Президенту можна все – Трамп слідом за дочкою прорекламував харчову компанію 08:40
Велика Британія не дозволила використовувати 5G-обладнання Huawei 08:07
У США заявили про успішне тестування вакцини проти коронавірусу 15:07
Екологи розповіли, що треба робити з покинутою шахтою, з якої виливаються кислі потоки.
Новину передає «Преса України».
За даними видання AFP, у Мережі з’явилися вражаючі фото кислих розмивів біля покинутої шахти в Росії. Мова йде про покинуту уральську шахту поблизу села Льовіха, біля якої утворився чималий потік помаранчевого кольору.
«Прокуратура Нижнього Тагілу почала перевірку споруди, що очищає стічні води з шахти "Левіхінський", - заявила прес-секретар Марина Канатова.
Екоексперти тим часом пояснили, що шахта затоплена, і тепер з неї течуть кислі річки, отруюючи все навколо. Еколог Андрій Волегов, який очолює місцеву громадську організацію "Екоправо", заявив, що забруднена вода повинна бути нейтралізована в технічному "ставку", але що ставок переповнюється під час сильних дощів.
За даними російських ЗМІ, обласна влада Свердловська попросила закрити шахту, але Москва відмовилася на тій підставі, що там ще є цінні ресурси.
08:39: Зеленський вперше відповів на запитання про напади на прихильників Шарія
15:17: Геращенко отримала відповідь від Бужанського про дуель
14:02: Зеленський закликав тримати Україну в карантині не довше місяця
13:31: Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.