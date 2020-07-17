Крюкова успішно продала нову політичну картину

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Картина присвячена Віталію Кличку.
Новину передає «Преса України».
Українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова влаштувала у соцмережі аукціон. На продаж вона виставила картину з початковою вартістю 700 доларів США.
«Напередодні Дня Народження Кличка. Місцевих виборів. Виставляю на аукціон картину «Великий затор», - написала вона.
Журналістка додала, що картина заряджена на перемогу на виборах і велике будівництво.
Картина, на якій чинний мер Києва Віталій Кличко лежить посеред забудованої вулиці, чим викликав затор на дорозі, швидко знайшла свого нового власника. Її купили за 7500 доларів.
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