Крюкова успішно продала нову політичну картину

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 07:35

Картина присвячена Віталію Кличку.

Новину передає «Преса України».

Українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова влаштувала у соцмережі аукціон. На продаж вона виставила картину з початковою вартістю 700 доларів США.

«Напередодні Дня Народження Кличка. Місцевих виборів. Виставляю на аукціон картину «Великий затор», - написала вона.

Журналістка додала, що картина заряджена на перемогу на виборах і велике будівництво.

Картина, на якій чинний мер Києва Віталій Кличко лежить посеред забудованої вулиці, чим викликав затор на дорозі, швидко знайшла свого нового власника. Її купили за 7500 доларів.