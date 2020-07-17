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Крюкова успішно продала нову політичну картину

Аня Мартинюк 17 липня 2020, 07:35
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Крюкова успішно продала нову політичну картину

Картина присвячена Віталію Кличку.

Новину передає «Преса України».

Українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова влаштувала у соцмережі аукціон. На продаж вона виставила картину з початковою вартістю 700 доларів США.

«Напередодні Дня Народження Кличка. Місцевих виборів. Виставляю на аукціон картину «Великий затор», - написала вона.

Журналістка додала, що картина заряджена на перемогу на виборах і велике будівництво.

Картина, на якій чинний мер Києва Віталій Кличко лежить посеред забудованої вулиці, чим викликав затор на дорозі, швидко знайшла свого нового власника. Її купили за 7500 доларів.

 

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