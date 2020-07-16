Геращенко отримала відповідь від Бужанського про дуель

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 15:17

Нардеп «Слуги народу» відповів їй зустрічною пропозицією написати твір.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, депутат «Слуги народу» Максим Бужанський відповів представниці ПЄС Ірині Геращенко, яка викликала його на дуель. Як відомо, представниця партії Петра Порошенка запропонувала Бужанському написати диктант з української та російської мови.

В свою чергу нардеп запропонував їй написати твір.

«Друзі, дуже шановні люди підказують мені, що диктант, це четвертий клас. І якщо Ірина Геращенко хоче зі мною в чомусь змагатися, я вибираю твір», - зазначив він.

Нагадаємо, Максим Бужанський є автором декількох книг. Він також виступив за те, щоб переведення російськомовних шкіл на українське навчання відстрочили до 2023 року, в результаті чого виникли протести у Києві.