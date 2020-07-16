ЄС дасть Україні 105 млн євро допомоги

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Гроші будуть розподілені на допомогу малому бізнесу, для продовження реформ та подолання наслідків пандемії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, український віце-прем'єр Ольга Стефанишина підписала угоди щодо програми допомоги ЄС для подолання наслідків пандемії. Так, три угоди передбачають виділення українській державі 105 млн євро допомоги.
Гроші підуть на підтримку малого бізнесу, реформ і подолання наслідків пандемії коронавируса. До слова, малому бізнесу перепаде найменша сума – 20 млн євро.
15:17: Геращенко отримала відповідь від Бужанського про дуель
14:02: Зеленський закликав тримати Україну в карантині не довше місяця
13:31: Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків
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12:25: Подвійний захист – Оксфордські вчені назвали дату виходу вакцини від Covid-19
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