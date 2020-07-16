Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків
  • В Україні побільшало хворих на коронавірус
  • Українцям планують збільшити тривалість основних відпусток

ЄС дасть Україні 105 млн євро допомоги

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 14:48
Версія для друку
ЄС дасть Україні 105 млн євро допомоги

Гроші будуть розподілені на допомогу малому бізнесу, для продовження реформ та подолання наслідків пандемії. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, український віце-прем'єр Ольга Стефанишина підписала угоди щодо програми допомоги ЄС для подолання наслідків пандемії. Так, три угоди передбачають виділення українській державі 105 млн євро допомоги.

Гроші підуть на підтримку малого бізнесу, реформ і подолання наслідків пандемії коронавируса. До слова, малому бізнесу перепаде найменша сума – 20 млн євро.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції