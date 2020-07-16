ЄС дасть Україні 105 млн євро допомоги

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 14:48

Гроші будуть розподілені на допомогу малому бізнесу, для продовження реформ та подолання наслідків пандемії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, український віце-прем'єр Ольга Стефанишина підписала угоди щодо програми допомоги ЄС для подолання наслідків пандемії. Так, три угоди передбачають виділення українській державі 105 млн євро допомоги.

Гроші підуть на підтримку малого бізнесу, реформ і подолання наслідків пандемії коронавируса. До слова, малому бізнесу перепаде найменша сума – 20 млн євро.