Аня Мартинюк 16 липня 2020, 14:31

З цінами українців ознайомив нардеп Петра Порошенка Олексій Гончаренко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, Кабмін затвердив тарифи на трансплантацію органів та тканин. Про це розповів депутат ПЄС Олексій Гончаренко. Відомо, що тарифи встановлені в рамках пілотного проекту «зі зміни механізму фінансування забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів».

Для прикладу, пересадка нирки від живого донора обійдеться українцям в 323,7 тис. грн, печінки - від 855 тис. до 929 тис. грн без урахування супутніх тестів і операцій.

Найдорожча операція вартістю понад 1,3 млн грн - алогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин.