Зеленський закликав тримати Україну в карантині не довше місяця

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 14:02

Президент України відзначив, що від карантинних заходів українці уже втомилися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, президент України Володимир Зеленський заявив під час селекторної наради, що українці втомилися від карантину. Тому він закликав не продовжувати карантин більше, ніж на місяць.

«Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти по розвитку ситуації. Все вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не більше», - зазначив лідер країни.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вже розроблена постанова із змінами. Вона стосується існування карантину в країні. Як повідомлялось раніше, регіони України розділять на «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону» зони, кожна з яких матиме свої обмеження в залежності від епідеміологічної ситуації.