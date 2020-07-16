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Підвищення зарплат чекає лікарів, медперсонал та молодший медичний персонал.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на онлайн-брифінгу. Він розповів, на скільки піднімуться зарплати медиків з 1 вересня.
За його словами, 15 липня Кабмін ухвалив рішення про те, щоб зарплати зросли на 1 250 - 3 500 гривень.
«На засіданні Кабміну було прийнято рішення стосовно забезпечення фінансовим ресурсом доплат медичним працівникам, починаючи з 1 вересня і до кінця року. Це і лікарі, і середній медичний персонал, і молодший медичний персонал», - уточнив міністр.
Степанов додав, що зарплата лікаря зросте на 3 500 гривень, медперсоналу - на 2 500 гривень, молодшого медичного персоналу - на 1 250 гривень.
14:02: Зеленський закликав тримати Україну в карантині не довше місяця
13:31: Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків
12:59: Під ВРУ прихильники Порошенка принесли плакати Зеленського
12:25: Подвійний захист – Оксфордські вчені назвали дату виходу вакцини від Covid-19
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