Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 13:31

Підвищення зарплат чекає лікарів, медперсонал та молодший медичний персонал.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на онлайн-брифінгу. Він розповів, на скільки піднімуться зарплати медиків з 1 вересня.

За його словами, 15 липня Кабмін ухвалив рішення про те, щоб зарплати зросли на 1 250 - 3 500 гривень.

«На засіданні Кабміну було прийнято рішення стосовно забезпечення фінансовим ресурсом доплат медичним працівникам, починаючи з 1 вересня і до кінця року. Це і лікарі, і середній медичний персонал, і молодший медичний персонал», - уточнив міністр.

Степанов додав, що зарплата лікаря зросте на 3 500 гривень, медперсоналу - на 2 500 гривень, молодшого медичного персоналу - на 1 250 гривень.