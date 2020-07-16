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Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 13:31
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Конкретні суми – Степанов уточнив, на скільки піднімуться зарплати медиків

Підвищення зарплат чекає лікарів, медперсонал та молодший медичний персонал. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на онлайн-брифінгу. Він розповів, на скільки піднімуться зарплати медиків з 1 вересня.

За його словами, 15 липня Кабмін ухвалив рішення про те, щоб зарплати зросли на 1 250 - 3 500 гривень.

«На засіданні Кабміну було прийнято рішення стосовно забезпечення фінансовим ресурсом доплат медичним працівникам, починаючи з 1 вересня і до кінця року. Це і лікарі, і середній медичний персонал, і молодший медичний персонал», - уточнив міністр.

Степанов додав, що зарплата лікаря зросте на 3 500 гривень,  медперсоналу - на 2 500 гривень, молодшого медичного персоналу - на 1 250 гривень.

  

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