Під ВРУ прихильники Порошенка принесли плакати Зеленського

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 12:59

Чинному лідеру країни прикріпили патрон до лоба.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, під ВРУ відбувається акція протесту. Її організувала партія Петра Порошенка «Європейська солідарність». Так, прихильники політика виступили проти законопроекту нардепа «Слуги народу» Максима Бужанського про мову.

Вони взяли з собою плакати із зображенням чинного президента Володимира Зеленського з патроном в лобі.

Нагадаємо, законопроект Бужанського №2362 передбачає відстрочку переходу російськомовних шкіл на навчання українською мовою. Так, він пропонує це зробити з 2023 року.