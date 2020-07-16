Під ВРУ прихильники Порошенка принесли плакати Зеленського 12:59
Подвійний захист – Оксфордські вчені назвали дату виходу вакцини від Covid-19 12:25
Рівень довіри до Стерненка – З'явилися результати нового опитування 09:18
Президенту можна все – Трамп слідом за дочкою прорекламував харчову компанію 08:40
Велика Британія не дозволила використовувати 5G-обладнання Huawei 08:07
У США заявили про успішне тестування вакцини проти коронавірусу 15:07
З прикрасою за $1609 нардеп Дмитрієва закликала до благодійності 13:09
Плюс 27 градусів – Синоптик представила свіжий прогноз для українців 12:43
Степанов озвучив ключові вимоги до роботи шкіл у 2020 році 11:36
Чинному лідеру країни прикріпили патрон до лоба.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, під ВРУ відбувається акція протесту. Її організувала партія Петра Порошенка «Європейська солідарність». Так, прихильники політика виступили проти законопроекту нардепа «Слуги народу» Максима Бужанського про мову.
Вони взяли з собою плакати із зображенням чинного президента Володимира Зеленського з патроном в лобі.
Нагадаємо, законопроект Бужанського №2362 передбачає відстрочку переходу російськомовних шкіл на навчання українською мовою. Так, він пропонує це зробити з 2023 року.
12:59: Під ВРУ прихильники Порошенка принесли плакати Зеленського
12:25: Подвійний захист – Оксфордські вчені назвали дату виходу вакцини від Covid-19
09:18: Рівень довіри до Стерненка – З'явилися результати нового опитування
08:40: Президенту можна все – Трамп слідом за дочкою прорекламував харчову компанію
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.