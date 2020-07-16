Подвійний захист – Оксфордські вчені назвали дату виходу вакцини від Covid-19

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Ефективна вакцина від коронавірусу стане широкодоступною уже осінню.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Daily Telegraph, оксфордська вакцина від коронавірусу, яка раніше пройшла успішне випробування на здорових людях, може стати доступною людям уже у вересні 2020 року.
Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що дослідники працюють над створенням «найкращого сценарію» вакцини, яка буде доступна протягом цього року, хоча він визнав, що такий сценарій найбільш ймовірний для 2021 року.
Тим часом дослідники вважають, що вакцина від коронавірусу уже є і вона має подвійний захист.
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