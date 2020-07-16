В Україні донори по-новому здаватимуть кров

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 11:44

Донорство крові в Україні підтягнуть до європейських стандартів.

Новину передає «Преса України».

ВРУ прийняла в першому читанні і за основу законопроект №3648 «Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові». Згідно з документу, буде створено е-реєстр регулярних донорів. Крім того, вводяться європейські стандарти здачі і перевірки донорської крові.

До слова, також в Україні відстежуватимуть шлях крові від донора до пункту призначення. Несприятливі реакції під час донорства, переливання або переробки крові почнуть фіксувати. Відомо, що впланах є створення Центру донорів крові.

Як повідомлялось раніше, Ольга Богомолець повідомляла, що в Україні донорами крові є хворі на ВІЛ та інші захворювання люди. За її словами, перед тим, як перелити кров пацієнту, її не перевіряють.