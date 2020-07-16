Населення планети буде скорочуватись - вчені

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Американські вчені попередили, що такий хід подій може мати негативні наслідки.
Новину передає «Преса України».
Американські вчені дійшли до висновку, що протягом наступних 50 років кількість населення у світі скорочуватиметься. В Інституті метрики та оцінки здоров'я (IHME) у Вашингтоні заявили, що до 2060-х років на Землі буде близько 9,7 мільярда людей, після чого буде фіксуватись спад до 8,8 мільярда людей до кінця століття.
Через кілька десятиліть чисельність зменшиться, коли рівень народжуваності знизиться. Такі країни як Японія та Італія втратять приблизно половину свого населення. Тим не менше, наразі важко сказати, як такий хід подій вплине на суспільство та планету.
«Хоча зниження чисельності населення є потенційно хорошою новиною для зменшення викидів вуглецю та стресу на харчові системи, з більшою кількістю старих людей та меншою кількістю молодих людей виникнуть економічні виклики», - розповів перший автор нового дослідження Штейн Еміль Фоллсет.
За його словами, існує реальний ризик того, що в умовах зменшення кількості населення деякі країни можуть розглянути політику, яка обмежуватиме доступ до послуг з репродуктивного здоров'я. А це матиме потенційно руйнівні наслідки.
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