Депутат «Слуги народу» станцював в автомобілі

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48-річний Микола Тищенко на мить забув, що він депутат, й станцював запальний танець тверк.
Новину передає «Преса України».
Відомий столичний ресторатор, депутат президентської фракції «Слуга народу» Микола Тищенко станцював запальний танець тверк прямо в автомобілі. У Мережі з'явилося відповідне відео.
Зокрема, народний обранець розважався під пісню Насті Каменських «Хочу попу як у Кім». На відео також можна побачити радіоведучого В'ячеслава Дьоміна. Так, останній веде програму «Караоке на колесах», героєм якої і став депутат.
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