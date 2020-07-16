Депутат «Слуги народу» станцював в автомобілі

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 10:31

48-річний Микола Тищенко на мить забув, що він депутат, й станцював запальний танець тверк.

Новину передає «Преса України».

Відомий столичний ресторатор, депутат президентської фракції «Слуга народу» Микола Тищенко станцював запальний танець тверк прямо в автомобілі. У Мережі з'явилося відповідне відео.

Зокрема, народний обранець розважався під пісню Насті Каменських «Хочу попу як у Кім». На відео також можна побачити радіоведучого В'ячеслава Дьоміна. Так, останній веде програму «Караоке на колесах», героєм якої і став депутат.