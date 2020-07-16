В Україні 18 нових смертей від коронавірусу

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 09:56

Нові статистичні дані представили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 848 осіб. Тепер в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків захворювання.

За добу одужали 800 пацієнтів та 18 померли. Загальна кількість смертей від коронавірусу в Україні – 1445 осіб.

Ситуація у Києві та областях наступна.

Вінницька область — 2221 випадок;

Волинська область — 3147 випадків;

Дніпропетровська область — 1163 випадки;

Донецька область — 776 випадків;

Житомирська область — 1569 випадків;

Закарпатська область — 4166 випадків;

Запорізька область — 642 випадки;

Івано-Франківська область — 3242 випадки;

Кіровоградська область — 675 випадків;

м. Київ — 6613 випадків;

Київська область — 3144 випадки;

Львівська область — 7622 випадки;

Луганська область — 98 випадків;

Миколаївська область — 498 випадків;

Одеська область — 2375 випадків;

Полтавська область — 343 випадки;

Рівненська область — 4852 випадки;

Сумська область — 348 випадків;

Тернопільська область — 2337 випадків;

Харківська область — 2845 випадків;

Херсонська область — 206 випадків;

Хмельницька область — 930 випадків;

Чернівецька область — 5232 випадки;

Черкаська область — 783 випадки;

Чернігівська область — 628 випадків.

Найбільше нових випадків у Львівській області – 197. Також тут за добу померли 6 пацієнтів. Інформація з тимчасово окупованих територій відсутня.