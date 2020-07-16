В Україні 18 нових смертей від коронавірусу

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Нові статистичні дані представили в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 848 осіб. Тепер в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків захворювання.
За добу одужали 800 пацієнтів та 18 померли. Загальна кількість смертей від коронавірусу в Україні – 1445 осіб.
Ситуація у Києві та областях наступна.
Вінницька область — 2221 випадок;
Волинська область — 3147 випадків;
Дніпропетровська область — 1163 випадки;
Донецька область — 776 випадків;
Житомирська область — 1569 випадків;
Закарпатська область — 4166 випадків;
Запорізька область — 642 випадки;
Івано-Франківська область — 3242 випадки;
Кіровоградська область — 675 випадків;
м. Київ — 6613 випадків;
Київська область — 3144 випадки;
Львівська область — 7622 випадки;
Луганська область — 98 випадків;
Миколаївська область — 498 випадків;
Одеська область — 2375 випадків;
Полтавська область — 343 випадки;
Рівненська область — 4852 випадки;
Сумська область — 348 випадків;
Тернопільська область — 2337 випадків;
Харківська область — 2845 випадків;
Херсонська область — 206 випадків;
Хмельницька область — 930 випадків;
Чернівецька область — 5232 випадки;
Черкаська область — 783 випадки;
Чернігівська область — 628 випадків.
Найбільше нових випадків у Львівській області – 197. Також тут за добу померли 6 пацієнтів. Інформація з тимчасово окупованих територій відсутня.
09:18: Рівень довіри до Стерненка – З'явилися результати нового опитування
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