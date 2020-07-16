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Рівень довіри до Стерненка – З'явилися результати нового опитування

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 09:18
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Рівень довіри до Стерненка – З'явилися результати нового опитування

Олександр Онищенко пояснив, про що може свідчити таке опитування.

Новину передає «Преса України».

Центр Разумкова та Фонд Демократичні ініціативи представили результати останнього опитування. Так, соціологи вперше поцікавились у українців, як вони відносяться до підозрюваного у вбивстві людини Сергія Стерненка.

Як виявилось, майже половина респондентів не чули про такого персонажа - 46,8%. Ще 36,8% ставляться до нього негативно і всього 6,9% позитивно.

Ситуацію прокоментував український політик Олександр Онищенко.

«Але сам факт включення в опитування показує, що на політика його все-таки міряють. Але, як бачимо, він виглядає як суто негативний персонаж», - відзначив він.

За словами Онищенка, кумівство на українському ґрунті проникло навіть в соросятно-американське середовище. Він додав, що проштовхує Стерненка американка Уляна Супрун. До слова, прес-секретарем одіозної медреформаторки є дівчина Стерненка.

 

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