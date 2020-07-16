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Олександр Онищенко пояснив, про що може свідчити таке опитування.
Новину передає «Преса України».
Центр Разумкова та Фонд Демократичні ініціативи представили результати останнього опитування. Так, соціологи вперше поцікавились у українців, як вони відносяться до підозрюваного у вбивстві людини Сергія Стерненка.
Як виявилось, майже половина респондентів не чули про такого персонажа - 46,8%. Ще 36,8% ставляться до нього негативно і всього 6,9% позитивно.
Ситуацію прокоментував український політик Олександр Онищенко.
«Але сам факт включення в опитування показує, що на політика його все-таки міряють. Але, як бачимо, він виглядає як суто негативний персонаж», - відзначив він.
За словами Онищенка, кумівство на українському ґрунті проникло навіть в соросятно-американське середовище. Він додав, що проштовхує Стерненка американка Уляна Супрун. До слова, прес-секретарем одіозної медреформаторки є дівчина Стерненка.
09:18: Рівень довіри до Стерненка – З'явилися результати нового опитування
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