Рівень довіри до Стерненка – З'явилися результати нового опитування

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 09:18

Олександр Онищенко пояснив, про що може свідчити таке опитування.

Новину передає «Преса України».

Центр Разумкова та Фонд Демократичні ініціативи представили результати останнього опитування. Так, соціологи вперше поцікавились у українців, як вони відносяться до підозрюваного у вбивстві людини Сергія Стерненка.

Як виявилось, майже половина респондентів не чули про такого персонажа - 46,8%. Ще 36,8% ставляться до нього негативно і всього 6,9% позитивно.

Ситуацію прокоментував український політик Олександр Онищенко.

«Але сам факт включення в опитування показує, що на політика його все-таки міряють. Але, як бачимо, він виглядає як суто негативний персонаж», - відзначив він.

За словами Онищенка, кумівство на українському ґрунті проникло навіть в соросятно-американське середовище. Він додав, що проштовхує Стерненка американка Уляна Супрун. До слова, прес-секретарем одіозної медреформаторки є дівчина Стерненка.