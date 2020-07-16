Президенту можна все – Трамп слідом за дочкою прорекламував харчову компанію

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Таким чином 45 президент США встав на захист дочки, на яку обрушилась критика.
Новину передає «Преса України».
Президент США Дональд Трамп поділився у соцмережі інстаграм фотографією продуктів Goya. Американський лідер сидів у своєму кріслі, піднявши два великі пальці догори, що символізує схвалення, поруч з продукцією Goya.
Як відомо, нещодавно такий пост оприлюднила його дочка Іванка Трамп. В результаті на неї обрушилась критика, оскільки вона є офіційним радником у Білому домі й відкрито рекламує продукцію Goya. В результаті багато американців заявили, що бойкотуватимуть цю продукцію.
Очевидно, Дональд Трамп вирішив встати на захист дочки, продемонструвавши, що президентській сім'ї дозволено геть усе.
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