Президенту можна все – Трамп слідом за дочкою прорекламував харчову компанію

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 08:40

Таким чином 45 президент США встав на захист дочки, на яку обрушилась критика.

Новину передає «Преса України».

Президент США Дональд Трамп поділився у соцмережі інстаграм фотографією продуктів Goya. Американський лідер сидів у своєму кріслі, піднявши два великі пальці догори, що символізує схвалення, поруч з продукцією Goya.

Як відомо, нещодавно такий пост оприлюднила його дочка Іванка Трамп. В результаті на неї обрушилась критика, оскільки вона є офіційним радником у Білому домі й відкрито рекламує продукцію Goya. В результаті багато американців заявили, що бойкотуватимуть цю продукцію.

Очевидно, Дональд Трамп вирішив встати на захист дочки, продемонструвавши, що президентській сім'ї дозволено геть усе.