Велика Британія не дозволила використовувати 5G-обладнання Huawei

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 08:07

Причина – рішення США ввести санкції проти китайської компанії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що британський уряд прийняв рішення заборонити китайській телекомунікаційній компанії Huawei брати участь в створенні інфраструктури для мереж 5G.

За даними видання CNN, у країні вже встановлене обладнання Huawei. Однак, його демонтують до 2027 року. Й навіть більше, згодом у Великій Британії приймуть закон, який зробить закупки устаткування Huawei незаконними.

Про це заявив міністр по цифровому розвитку, культурі, медіа та спорту Олівер Доуден. За його словами, причина такого ходу подій, санкції США проти Huawei. Як відомо, Штати вважають, що китайська компанія несе загрози нацбезпеці.