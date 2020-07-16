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Зеленський обрав кандидата на посаду голови НБУ

Аня Мартинюк 16 липня 2020, 07:34
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Зеленський обрав кандидата на посаду голови НБУ

Якова Смолія може замінити 47-річний банкір Кирило Шевченко.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський запропонував ВРУ призначити головою НБУ нині голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка. Так, на сайті Ради уже зареєстрований відповідний проект постанови №3857.

Наразі проект направлений до профільного комітету парламенту. Сьогодні, 16 липня, комітет розгляне проект постанови. 

Довідка: Кирило Шевченко довгий час є керівником Укргазбанку.  

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