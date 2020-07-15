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У США заявили про успішне тестування вакцини проти коронавірусу

Аня Мартинюк 15 липня 2020, 15:07
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У США заявили про успішне тестування вакцини проти коронавірусу

Фінальне тестування покаже, чи можна її застосовувати на вразливих пацієнтах з букетами інших хвороб. 

Новину передає «Преса України».

За даними американських ЗМІ, в США протестували вакцину проти коронавірусу. На цьому тестування, яке виявилось успішним, не зупинять. На черзі дорослі пацієнти, а також люди з хронічними захворюваннями.

Доктор Ентоні Фоучі, провідний експерт із інфекційних захворювань уряду США, зазначив, що експериментальна вакцина була розроблена колегами з Національного інституту здоров'я та Moderna Inc.

Останнє дослідження проведуть 27 липня. У ньому візьмуть участь 30 000 осіб.

 

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