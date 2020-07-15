Представлена нова форма збірної України з футболу

Аня Мартинюк 15 липня 2020, 14:37

Підопічні Андрія Шевченка матимуть два стильних комплекти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, Українська асоціація футболу (УАФ) представила нову форму збірної України. Як відомо, українські футболісти виступають в формі бренду Joma.

Так, гравці матимуть два комплекти жовтого та синього кольорів, на яких можна розгледіти візерунок з гербу України, логотип Joma та логотип збірної.

В оновленій формі збірна України гратиме на Євро-2020 уже в наступному році.