Представлена нова форма збірної України з футболу

У США заявили про успішне тестування вакцини проти коронавірусу 15:07
З прикрасою за $1609 нардеп Дмитрієва закликала до благодійності 13:09
Плюс 27 градусів – Синоптик представила свіжий прогноз для українців 12:43
Степанов озвучив ключові вимоги до роботи шкіл у 2020 році 11:36
Мальдіви дозволили туристам відпочинок під час пандемії 09:16
Айфон та ікони – Королевська в ВРУ здивувала «обмундируванням» 08:45
Знайти щось новеньке – Іванка Трамп звернулась до 40 мільйонів безробітних 07:34
У «Слузі народу» зраділи легалізації грального бізнесу в Україні 15:16
Через коронавірус - Українські школи можуть працювати в дві зміни 14:44
Українцям планують збільшити тривалість основних відпусток 14:17
Українських дітей та тяжкохворих з Covid-19 не лікуватимуть «Гідроксихлорохіном» 13:39
Підопічні Андрія Шевченка матимуть два стильних комплекти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, Українська асоціація футболу (УАФ) представила нову форму збірної України. Як відомо, українські футболісти виступають в формі бренду Joma.
Так, гравці матимуть два комплекти жовтого та синього кольорів, на яких можна розгледіти візерунок з гербу України, логотип Joma та логотип збірної.
В оновленій формі збірна України гратиме на Євро-2020 уже в наступному році.
15:07: У США заявили про успішне тестування вакцини проти коронавірусу
13:09: З прикрасою за $1609 нардеп Дмитрієва закликала до благодійності
12:43: Плюс 27 градусів – Синоптик представила свіжий прогноз для українців
12:13: Samsung працюватиме над 6G
11:36: Степанов озвучив ключові вимоги до роботи шкіл у 2020 році
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.