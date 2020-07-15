Стало відомо, кому найбільше довіряють українці

Аня Мартинюк 15 липня 2020, 14:15

Нове соцопитування провели Фонд «Демократичні ініціативи» та соцслужба Центру Разумкова.

Новину передає «Преса України».

За даними нового опитування, яке провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова, українці найбільше довіряють ЗСУ, церкви, ЗМІ та громадським організаціям.

«У перші місяці після приходу чинного президента Володимира Зеленського до влади ми спостерігали деяке зростання рівня довіри до багатьох соціальних і державних інститутів, але потім відбулося зниження рівня довіри. І в кінці станом на початок липня рівень довіри до більшості інститутів повернувся до того стану, яким він був в березні 2019 року», - розповів заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

Так, 65% опитаних довіряють ЗСУ, 63% - церквам, стільки ж волонтерським організаціям. Держслужбі з надзвичайних ситуацій довіряють 53,3%, добровільним батальйонам - 52,7%, Держприкордонслужбі - 51,7%, ЗМІ - 49,6%, Нацгвардії - 49,1% і громадським організаціям - 46,9%.