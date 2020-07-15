ВРУ обрала дату проведення місцевих виборів

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В анексованому Криму та на Донбасі вибори не проводитимуть.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, 326 депутатів України проголосували за проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Згідно з проектом постанови №3809, вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів на окупованих територіях не проходитимуть. Мова йде про Донбас та Крим.
«У зв'язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької і Луганської областей, вибори депутатів Донецького і Луганського обласних рад не призначаються і не проводяться», - також йдеться у постанові.
Як зазначається, місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях будуть проведені після припинення агресії РФ.
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