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ВРУ обрала дату проведення місцевих виборів

Аня Мартинюк 15 липня 2020, 13:42
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ВРУ обрала дату проведення місцевих виборів

В анексованому Криму та на Донбасі вибори не проводитимуть.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, 326 депутатів України проголосували за проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Згідно з проектом постанови №3809, вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів на окупованих територіях не проходитимуть. Мова йде про Донбас та Крим.

«У зв'язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької і Луганської областей, вибори депутатів Донецького і Луганського обласних рад не призначаються і не проводяться», - також йдеться у постанові.

Як зазначається, місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях будуть проведені після припинення агресії РФ.

 

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