З прикрасою за $1609 нардеп Дмитрієва закликала до благодійності

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Представниця «Слуги народу» Оксана Дмитрієва показала у ВРУ дорогу каблучку.
Новину передає «Преса України».
Депутат президентської фракції «Слуга народу» Оксана Дмитрієва прийшла у ВРУ з каблучкою українського бренду Guzema Fine Jewelry. Вартість прикраси становить щонайменше 43 500 грн.
Про це розповіла журналістка Анна Стешенко.
«У минулому стоматолог Дмитрієва може собі дозволити таке кільце. Навіть при середній зарплаті нардепа в 40 тис. грн. Питання в іншому: чи доречно політику в публічному місці “світити” такі прикраси в країні, де епоха бідності так і не закінчилася?», - поцікавилась журналістка.
До слова, з таким аксесуаром «слуга народу» закликала депутатів та всіх українців стати донором кісткового мозку.
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