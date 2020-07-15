Плюс 27 градусів – Синоптик представила свіжий прогноз для українців

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Наталія Діденко попередила, що четвер в Україні буде теплим, проте, не обійдеться без опадів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, що передостанній робочий день тижня буде теплим. 16 липня стовпчики термометрів покажуть +22+27 градусів, у Карпатах свіжіше, місцями +8+14 градусів.
«Дощі та грози більш ймовірні завтра в західних областях, на Вінниччині та в другій половині дня в Житомирській області. На решті території України поле підвищеного атмосферного тиску зумовить суху, переважно сонячну, погоду», - уточнила вона.
У Києві температура повітря сягне +25 градусів. Істотних опадів не очікується.
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