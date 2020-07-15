Samsung працюватиме над 6G

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У компанії вважають, що 6G дозволить робити голограми людей, що буде значним технологічним проривом.
Новину передає «Преса України».
У новій доповіді, опублікованій Samsung Research, зазначено, що компанія планує розпочати повномасштабне дослідження 6G уже в 2020 році. Й навіть більше, в Samsung очікують, що 6G мережі будуть доступні вже до 2028 року.
«6G принесе наступний гіпер-зв’язковий досвід у будь-який куточок життя. Він буде включати XR (поєднання VR, AR та XR), відкриваючи при цьому двері до високоякісних мобільних голограм і цифрових реплік нашого фізичного Я», - йдеться у повідомленні.
Представники компанії вважають, що з 6G лікарі навіть зможуть проводити операції дистанційно.
«Звичайно, технічні виклики таких проривів досить суттєві. Для 6G потрібно буде пікова швидкість передачі даних 1000 Гбіт/с і затримка нижче 100 мікросекунд», - додали експерти.
До слова, пікова швидкість передачі даних 5G становитиме 20 Гбіт/с.
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