Samsung працюватиме над 6G

Аня Мартинюк 15 липня 2020, 12:13

У компанії вважають, що 6G дозволить робити голограми людей, що буде значним технологічним проривом.

Новину передає «Преса України».

У новій доповіді, опублікованій Samsung Research, зазначено, що компанія планує розпочати повномасштабне дослідження 6G уже в 2020 році. Й навіть більше, в Samsung очікують, що 6G мережі будуть доступні вже до 2028 року.

«6G принесе наступний гіпер-зв’язковий досвід у будь-який куточок життя. Він буде включати XR (поєднання VR, AR та XR), відкриваючи при цьому двері до високоякісних мобільних голограм і цифрових реплік нашого фізичного Я», - йдеться у повідомленні.

Представники компанії вважають, що з 6G лікарі навіть зможуть проводити операції дистанційно.

«Звичайно, технічні виклики таких проривів досить суттєві. Для 6G потрібно буде пікова швидкість передачі даних 1000 Гбіт/с і затримка нижче 100 мікросекунд», - додали експерти.

До слова, пікова швидкість передачі даних 5G становитиме 20 Гбіт/с.