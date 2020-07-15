Степанов озвучив ключові вимоги до роботи шкіл у 2020 році

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Якщо діти підуть в школи з першого вересня, то дотримуватимуться ряду правил.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він заявив, що навчання в школах з 1 вересня відбуватиметься з дотриманням ряду вимог.
Перше – учням та співробітникам шкіл обов'язково мірятимуть температуру. Друге – обов'язковим буде використання масок, коли дітей приводять у школу батьки. Третє – в навчальних закладах повинні бути антисептики.
«При температурі 37,2 і вище ні співробітники, ні діти не можуть допускатися до роботи або навчання. Також, коли батьки приводять дітей у школу, вони повинні користуватися масками при заході в школу. Також буде обов'язковим наявність антисептиків в школі, і під наглядом вчителів діти повинні ними користуватися», - уточнив Степанов.
Очікується, що на наступному тижні буде розроблений та затверджений повний список правил.
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