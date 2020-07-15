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Луценко розповів про інсульт дружини

Аня Мартинюк 15 липня 2020, 11:07
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Луценко розповів про інсульт дружини

За словами Юрія Луценка, його дружина Ірина дійсно склала мандат через стан здоров'я.

Новину передає «Преса України».

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко дав інтерв'ю виданню «Букви». У ньому він розповів, чому дружина Ірина Луценко склала мандат. За словами Луценка, у неї трапився інсульт  внаслідок нервової роботи в парламенті.

«Так, моя дружина залишила мандат. У неї була серйозна проблема зі здоров'ям, якщо вже так відверто говорити. У неї стався інсульт. Слава Богу, встигли довезти до лікарні через ці пробки. Коротше кажучи, Ірина - перфекціоніст. Вона десь до 4-5 ранку читала проекти законів, які повинна була доповідати і масу аналітики, яка з цим пов'язана. І вона просто вбивала себе тим, що брала так близько до серця те, що відбувається», - заявив він.

Нагадаємо, Ірина Луценко склала мандат 4 листопада 2019 року. Після цього з'явилися чутки про те, що пара нібито планує виїхати з України. 

 

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