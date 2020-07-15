Луценко розповів про інсульт дружини

Аня Мартинюк 15 липня 2020, 11:07

За словами Юрія Луценка, його дружина Ірина дійсно склала мандат через стан здоров'я.

Новину передає «Преса України».

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко дав інтерв'ю виданню «Букви». У ньому він розповів, чому дружина Ірина Луценко склала мандат. За словами Луценка, у неї трапився інсульт внаслідок нервової роботи в парламенті.

«Так, моя дружина залишила мандат. У неї була серйозна проблема зі здоров'ям, якщо вже так відверто говорити. У неї стався інсульт. Слава Богу, встигли довезти до лікарні через ці пробки. Коротше кажучи, Ірина - перфекціоніст. Вона десь до 4-5 ранку читала проекти законів, які повинна була доповідати і масу аналітики, яка з цим пов'язана. І вона просто вбивала себе тим, що брала так близько до серця те, що відбувається», - заявив він.

Нагадаємо, Ірина Луценко склала мандат 4 листопада 2019 року. Після цього з'явилися чутки про те, що пара нібито планує виїхати з України.