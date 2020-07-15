В Україні побільшало хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 15 липня 2020, 10:30

Разом з тим збільшилась кількість людей, які одужали.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні виявили ще 836 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих зросла до 55 607 осіб. З них 1427 летальних випадків та 28 131 людина одужала.

Також відомо, що за добу померли 15 пацієнтів. У Києві 6497 випадків захворювання, у Київській області - 3128 випадків. Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 2194 випадки;

Волинська область — 3117 випадків;

Дніпропетровська область — 1155 випадків;

Донецька область — 767 випадків;

Житомирська область — 1550 випадків;

Закарпатська область — 4112 випадків;

Запорізька область — 631 випадок;

Івано-Франківська область — 3178 випадків;

Кіровоградська область — 674 випадки;

Львівська область — 7425 випадків;

Луганська область — 97 випадків;

Миколаївська область — 494 випадки;

Одеська область — 2314 випадків;

Полтавська область — 337 випадків;

Рівненська область — 4782 випадки;

Сумська область — 346 випадків;

Тернопільська область — 2292 випадки;

Харківська область — 2787 випадків;

Херсонська область — 205 випадків;

Хмельницька область — 922 випадки;

Чернівецька область — 5208 випадків;

Черкаська область — 771 випадок;

Чернігівська область — 624 випадки.

Інформація з тимчасово окупованих територій відсутня.