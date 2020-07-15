В Україні побільшало хворих на коронавірус

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В Україні 638 нових випадків захворювання на коронавірус 09:57
Разом з тим збільшилась кількість людей, які одужали.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні виявили ще 836 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих зросла до 55 607 осіб. З них 1427 летальних випадків та 28 131 людина одужала.
Також відомо, що за добу померли 15 пацієнтів. У Києві 6497 випадків захворювання, у Київській області - 3128 випадків. Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 2194 випадки;
Волинська область — 3117 випадків;
Дніпропетровська область — 1155 випадків;
Донецька область — 767 випадків;
Житомирська область — 1550 випадків;
Закарпатська область — 4112 випадків;
Запорізька область — 631 випадок;
Івано-Франківська область — 3178 випадків;
Кіровоградська область — 674 випадки;
Львівська область — 7425 випадків;
Луганська область — 97 випадків;
Миколаївська область — 494 випадки;
Одеська область — 2314 випадків;
Полтавська область — 337 випадків;
Рівненська область — 4782 випадки;
Сумська область — 346 випадків;
Тернопільська область — 2292 випадки;
Харківська область — 2787 випадків;
Херсонська область — 205 випадків;
Хмельницька область — 922 випадки;
Чернівецька область — 5208 випадків;
Черкаська область — 771 випадок;
Чернігівська область — 624 випадки.
Інформація з тимчасово окупованих територій відсутня.
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