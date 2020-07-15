Бенксі представив новий стріт-арт

Мальдіви дозволили туристам відпочинок під час пандемії 09:16
Айфон та ікони – Королевська в ВРУ здивувала «обмундируванням» 08:45
Знайти щось новеньке – Іванка Трамп звернулась до 40 мільйонів безробітних 07:34
У «Слузі народу» зраділи легалізації грального бізнесу в Україні 15:16
Через коронавірус - Українські школи можуть працювати в дві зміни 14:44
Українцям планують збільшити тривалість основних відпусток 14:17
Українських дітей та тяжкохворих з Covid-19 не лікуватимуть «Гідроксихлорохіном» 13:39
17 штатів США подали позов до адміністрації Трампа щодо видворення студентів 12:20
В Україні 638 нових випадків захворювання на коронавірус 09:57
Присвячений він темі карантину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, стало відомо, що англійський художник Бенксі представив свіжі карнатинні роботи. Стріт-арт можна побачити у вагоні метро Лондона.
Про появу нових картин митець повідомив на своїй сторінці у соцмережі. Зокрема, він показав відео, на якому він в захисному костюмі заходить у порожній вагон та малює своїх щурів, які стали його візитною карткою.
«I get lockdown but i get up again», - такими словами він підписав малюнок, що в перекладі з англійської означає «Я на карантині, але я встаю знову».
Переглянути цей допис в Instagram
На деяких картинках можна побачити щурів, яка кашляють та щурів, які летять на парашуті з захисної маски. Згодом адміністрація метро стерла малюнки.
09:16: Мальдіви дозволили туристам відпочинок під час пандемії
08:45: Айфон та ікони – Королевська в ВРУ здивувала «обмундируванням»
07:34: Знайти щось новеньке – Іванка Трамп звернулась до 40 мільйонів безробітних
15:16: У «Слузі народу» зраділи легалізації грального бізнесу в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.