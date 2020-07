Бенксі представив новий стріт-арт

Аня Мартинюк 15 липня 2020, 09:50

Присвячений він темі карантину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, стало відомо, що англійський художник Бенксі представив свіжі карнатинні роботи. Стріт-арт можна побачити у вагоні метро Лондона.

Про появу нових картин митець повідомив на своїй сторінці у соцмережі. Зокрема, він показав відео, на якому він в захисному костюмі заходить у порожній вагон та малює своїх щурів, які стали його візитною карткою.

«I get lockdown but i get up again», - такими словами він підписав малюнок, що в перекладі з англійської означає «Я на карантині, але я встаю знову».

На деяких картинках можна побачити щурів, яка кашляють та щурів, які летять на парашуті з захисної маски. Згодом адміністрація метро стерла малюнки.