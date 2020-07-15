Мальдіви дозволили туристам відпочинок під час пандемії 09:16
Айфон та ікони – Королевська в ВРУ здивувала «обмундируванням» 08:45
Знайти щось новеньке – Іванка Трамп звернулась до 40 мільйонів безробітних 07:34
У «Слузі народу» зраділи легалізації грального бізнесу в Україні 15:16
Через коронавірус - Українські школи можуть працювати в дві зміни 14:44
Українцям планують збільшити тривалість основних відпусток 14:17
Українських дітей та тяжкохворих з Covid-19 не лікуватимуть «Гідроксихлорохіном» 13:39
17 штатів США подали позов до адміністрації Трампа щодо видворення студентів 12:20
В Україні 638 нових випадків захворювання на коронавірус 09:57
Тест на коронавірус проходити не доведеться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, стало відомо, що уряд Мальдів дав добро на те, щоб від сьогодні відкрити кордони іноземцям. Так, туристам, в тому числі українським, не потрібно буде проходити тест на коронавірус. Також іноземним туристам не треба проходити двотижневу ізоляцію.
Від мандрівників вимагатимуть лише підтвердити бронювання в готелі, на курорті або круїзному кораблі. Мова йде про ті, які зареєстровані на сайті відомства.
«Туристи, які планують відвідати Мальдівські острови на першому етапі, зможуть вибрати один готель і пробути в ньому до кінця поїздки. Перебування на декількох курортах відразу в цей період буде обмежено», - уточнили у відомстві.
Тим не менше, туристи з ознаками ГРВІ повинні будуть зробити ПРЦ-тест на коронавірус.
09:16: Мальдіви дозволили туристам відпочинок під час пандемії
08:45: Айфон та ікони – Королевська в ВРУ здивувала «обмундируванням»
07:34: Знайти щось новеньке – Іванка Трамп звернулась до 40 мільйонів безробітних
15:16: У «Слузі народу» зраділи легалізації грального бізнесу в Україні
14:44: Через коронавірус - Українські школи можуть працювати в дві зміни
14:17: Українцям планують збільшити тривалість основних відпусток
13:39: Українських дітей та тяжкохворих з Covid-19 не лікуватимуть «Гідроксихлорохіном»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.