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Мальдіви дозволили туристам відпочинок під час пандемії

Аня Мартинюк 15 липня 2020, 09:16
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Мальдіви дозволили туристам відпочинок під час пандемії

Тест на коронавірус проходити не доведеться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, стало відомо, що уряд Мальдів дав добро на те, щоб від сьогодні відкрити кордони іноземцям. Так, туристам, в тому числі українським, не потрібно буде проходити тест на коронавірус. Також іноземним туристам не треба проходити двотижневу ізоляцію.

Від мандрівників вимагатимуть лише підтвердити бронювання в готелі, на курорті або круїзному кораблі. Мова йде про ті, які зареєстровані на сайті відомства.

«Туристи, які планують відвідати Мальдівські острови на першому етапі, зможуть вибрати один готель і пробути в ньому до кінця поїздки. Перебування на декількох курортах відразу в цей період буде обмежено», - уточнили у відомстві.

Тим не менше, туристи з ознаками ГРВІ повинні будуть зробити ПРЦ-тест на коронавірус.

 

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