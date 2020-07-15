Мальдіви дозволили туристам відпочинок під час пандемії

Аня Мартинюк 15 липня 2020, 09:16

Тест на коронавірус проходити не доведеться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, стало відомо, що уряд Мальдів дав добро на те, щоб від сьогодні відкрити кордони іноземцям. Так, туристам, в тому числі українським, не потрібно буде проходити тест на коронавірус. Також іноземним туристам не треба проходити двотижневу ізоляцію.

Від мандрівників вимагатимуть лише підтвердити бронювання в готелі, на курорті або круїзному кораблі. Мова йде про ті, які зареєстровані на сайті відомства.

«Туристи, які планують відвідати Мальдівські острови на першому етапі, зможуть вибрати один готель і пробути в ньому до кінця поїздки. Перебування на декількох курортах відразу в цей період буде обмежено», - уточнили у відомстві.

Тим не менше, туристи з ознаками ГРВІ повинні будуть зробити ПРЦ-тест на коронавірус.