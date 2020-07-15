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Наталія Королевська вирішила захиститися від коронавірусу усіма можливими способами.
Новину передає «Преса України».
Український фотограф Ян Доброносов представив у соцмережі Фейсбук фото депутата Наталії королевської. Він зафіксував 45-річну політкиню з маскою на вусі.
«Все гаразд, тільки маска не на місці)», - відзначив він.
Також на Королевській можна помітити захисні рукавички та «захисний значок» від коронавірусу на жакеті. Однак, й це ще не все, інтернет-спільнота звернула увагу на те, що на своєму айфоні Королевська носить іконки.
«Іконка рпц шоб коронавірус не взяв», - з’явилось в коментарях.
«Вона що купила значок від коронавіруса??? Блін, я не думав, що вона така тп», - відзначили у Мережі.
Раніше Наталію Королевську висміяли у Мережі за форму кінної наїзниці.
09:16: Мальдіви дозволили туристам відпочинок під час пандемії
08:45: Айфон та ікони – Королевська в ВРУ здивувала «обмундируванням»
07:34: Знайти щось новеньке – Іванка Трамп звернулась до 40 мільйонів безробітних
15:16: У «Слузі народу» зраділи легалізації грального бізнесу в Україні
14:44: Через коронавірус - Українські школи можуть працювати в дві зміни
14:17: Українцям планують збільшити тривалість основних відпусток
13:39: Українських дітей та тяжкохворих з Covid-19 не лікуватимуть «Гідроксихлорохіном»
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