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Айфон та ікони – Королевська в ВРУ здивувала «обмундируванням»

Аня Мартинюк 15 липня 2020, 08:45
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Айфон та ікони – Королевська в ВРУ здивувала «обмундируванням»

Наталія Королевська вирішила захиститися від коронавірусу усіма можливими способами.

Новину передає «Преса України».

Український фотограф Ян Доброносов представив у соцмережі Фейсбук фото депутата Наталії королевської. Він зафіксував 45-річну політкиню з маскою на вусі.

«Все гаразд, тільки маска не на місці)», - відзначив він.

Також на Королевській можна помітити захисні рукавички та «захисний значок» від коронавірусу на жакеті. Однак, й це ще не все, інтернет-спільнота звернула увагу на те, що на своєму айфоні Королевська носить іконки.

«Іконка рпц шоб коронавірус не взяв», - з’явилось в коментарях.

«Вона що купила значок від коронавіруса??? Блін, я не думав, що вона така тп», - відзначили у Мережі.

Раніше Наталію Королевську висміяли у Мережі за форму кінної наїзниці. 

 

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