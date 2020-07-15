У МВФ звернулись до Зеленського з приводу НБУ

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Крісталіна Георгієва порадила Володимиру Зеленському залишити НБУ незалежним.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 14 липня, керуюча директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва провела діалог з президентом України Володимиром Зеленським. В результаті на сайті МВФ з’явилась свіжа заява.
«У мене сьогодні була відкрита дискусія з президентом Володимиром Зеленським з приводу побоювань через тиск, що чиниться на Національний банк України. Реформа НБУ і її результати за останні п'ять років - явна історія успіху для України», - відзначила вона.
Також у заяві наголошується, що керівництво країни повинно зберегти незалежність регулятора в інтересах самої країни, адже це «ключ до більш активного інвестування та інклюзивної зростання».
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