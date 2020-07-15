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Американцям, які залишилися без роботи через коронавірус, порадили пробувати свої сили у нових сферах діяльності.
Новину передає «Преса України».
Радниця президента США Іванка Трамп оприлюднила національну рекламну кампанію, що підтримується Білим домом. В ній висвітлюються альтернативні способи розпочати кар'єру. Дана ініціатива спрямована на студентів, працівників середньої ланки та мільйони людей, які зараз безробітні через коронавірус.
Кампанія, що отримала назву «Знайди щось нове», підтримується компаніями Apple Inc. та IBM Corp.
«Зараз у результаті COVID людям потрібно, на жаль, у деяких випадках засвоїти абсолютно нову майстерність» - заявила Іванка Трамп.
Тим часом експерти критикують Білий дім, наголошуючи, що в США зараз близько 40 мільйонів безробітних, які не можуть знайти хоча б щось в умовах пандемії.
07:34: Знайти щось новеньке – Іванка Трамп звернулась до 40 мільйонів безробітних
15:16: У «Слузі народу» зраділи легалізації грального бізнесу в Україні
14:44: Через коронавірус - Українські школи можуть працювати в дві зміни
14:17: Українцям планують збільшити тривалість основних відпусток
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