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У «Слузі народу» зраділи легалізації грального бізнесу в Україні

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 15:16
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У «Слузі народу» зраділи легалізації грального бізнесу в Україні

Данило Гетьманцев наголосив, що «слуги» виконали одну з головних передвиборних обіцянок Володимира Зеленського. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 14 липня, в Україні ухвалили законопроект про легалізацію грального бізнесу. Представник партії Володимира Зеленського «Слуга народу» Данило Гетьманцев заявив, що його колеги виконали одну з головних передвиборних обіцянок президента.

«Я хочу привітати всіх нас, наших виборців і народ України з тим, що ми зробили потужний крок вперед до виконання одних з наших ключових передвиборних обіцянок: прибрати ігрові автомати з вулиць», - зазначив він.

За його словами, нардепи розробили важку роботу, врахувавши інтереси держави, суспільства та бізнесу. Як відомо, гральні автомати та казино знаходитимуться в готелях.

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