Через коронавірус - Українські школи можуть працювати в дві зміни

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 14:44

Максим Степанов попередив, що навчання в дві зміни – це один з варіантів в умовах пандемії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 липня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив на брифінгу, де відповів на запитання про новий навчальний рік в Україні на тлі пандемії коронавірусу. За його словами, українські школи можуть перейти на двозмінний режим роботи. Тим не менше, остаточне рішення ще не прийнято.

«Зараз ми розробляємо правила того, як наші діти будуть навчатися з 1 вересня. При розгляді цих питань і встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, в тому числі і такі», - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Кабміні повідомляли, що з 1 вересня українські школи та вищі навчальні заклади можуть одразу перейти на дистанційне навчання.