У «Слузі народу» зраділи легалізації грального бізнесу в Україні 15:16
Через коронавірус - Українські школи можуть працювати в дві зміни 14:44
Українцям планують збільшити тривалість основних відпусток 14:17
Українських дітей та тяжкохворих з Covid-19 не лікуватимуть «Гідроксихлорохіном» 13:39
17 штатів США подали позов до адміністрації Трампа щодо видворення студентів 12:20
В Україні 638 нових випадків захворювання на коронавірус 09:57
В Україні медики «швидкої допомоги» отримають більші зарплати 14:41
Рада перегляне скасування викладання російською мовою в школах 14:23
Зеленський підписав закон про поліпшення скрутного становища митців 13:50
У «Слузі народу» вирішили порадувати працюючих українців 4 додатковими днями відпустки.
Новину передає «Преса України».
У президентській партії «Слуга народу» представили законопроект про внесення поправок до Кодексу законів про працю. Народні обранці запропонували дати офіційно працевлаштованим українцям 4 додаткові вихідні в рік.
Так, якщо документ обзаведеться підтримкою у ВРУ, то українці матимуть 28 календарних днів відпустки замість 24. Крім того, працююча молодь віком до 18 років зможе йти у відпустку на 31 день.
Також у документі пропонується зараховувати до стажу час простою, який виник не з вини працівника, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, час основної оплачуваної відпустки та час, коли підприємство зберігало робоче місце за непрацюючим робітником.
15:16: У «Слузі народу» зраділи легалізації грального бізнесу в Україні
14:44: Через коронавірус - Українські школи можуть працювати в дві зміни
14:17: Українцям планують збільшити тривалість основних відпусток
13:39: Українських дітей та тяжкохворих з Covid-19 не лікуватимуть «Гідроксихлорохіном»
12:53: Названа наступна дата продовження карантину в Україні
12:20: 17 штатів США подали позов до адміністрації Трампа щодо видворення студентів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.