Українцям планують збільшити тривалість основних відпусток

Аня Мартинюк 14 липня 2020, 14:17

У «Слузі народу» вирішили порадувати працюючих українців 4 додатковими днями відпустки.

Новину передає «Преса України».

У президентській партії «Слуга народу» представили законопроект про внесення поправок до Кодексу законів про працю. Народні обранці запропонували дати офіційно працевлаштованим українцям 4 додаткові вихідні в рік.

Так, якщо документ обзаведеться підтримкою у ВРУ, то українці матимуть 28 календарних днів відпустки замість 24. Крім того, працююча молодь віком до 18 років зможе йти у відпустку на 31 день.

Також у документі пропонується зараховувати до стажу час простою, який виник не з вини працівника, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, час основної оплачуваної відпустки та час, коли підприємство зберігало робоче місце за непрацюючим робітником.